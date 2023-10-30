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Трое сбежавших от мобилизации россиян в Южную Корею, уже больше года живут в аэропорту

30 октября 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Трое сбежавших от мобилизации россиян в Южную Корею, уже больше года живут в аэропорту
Люди ожидают самолет в аэропорту. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Трое россиян, сбежавших с родины из-за мобилизации в 2022 году, уже более года проживают в аэропорту Инчхон в Южной Корее. При этом местные власти не готовы предоставить им статус беженцев

Об этом сообщает Yonhap, передают российские СМИ.

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Сообщается, что южнокорейский орган по защите прав человека призывает власти страны предоставить россиянам более комфортные условия жизни и питания в аэропорту. Они считают, что гражданам России следует оказать "гуманитарную поддержку".

Также сообщается, что в 2022 году пятеро граждан России, пытаясь избежать мобилизации, обратились к Южной Корее с просьбой о предоставлении убежища. 

Ответом был отказ, так как несогласие служить в армии не рассматривалось как основание для беженства. Эти люди были вынуждены остаться в транзитной зоне. Тем не менее двоим из пятерых позже удалось получить статус беженца после решения суда.

Правозащитники из Южной Кореи утверждают, что эти россияне могут столкнуться с преследованием на родине и считают их "политическими беженцами".

Напомним, что в России частная военная компания, поддерживаемая государством, впервые пытается вербовать женщин в свои ряды. Новобранцев будут отправлять на войну в Украине.

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