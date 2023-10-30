Троє росіян, які втекли від мобілізації до Південної Кореї, вже більше року живуть в аеропорту
Троє росіян, які втекли з батьківщини через мобілізацію у 2022 році, вже понад рік проживають в аеропорту Інчхон у Південній Кореї. При цьому місцева влада не готова надати їм статусу біженців.
Про це повідомляє Yonhap, передають російські ЗМІ.
Росіяни тікають від мобілізації до Південної Кореї
Повідомляється, що південнокорейський орган із захисту прав людини закликає владу країни надати росіянам комфортніші умови життя та харчування в аеропорту. Вони вважають, що громадянам Росії слід надати "гуманітарну підтримку".
Також повідомляється, що у 2022 році п'ятеро громадян Росії, намагаючись уникнути мобілізації, звернулися до Південної Кореї з проханням про надання притулку.
Відповіддю була відмова, тому що незгода служити в армії не розглядалася як підстава для біженства. Ці люди були змушені залишитись у транзитній зоні. Проте двом із п'ятьох пізніше вдалося отримати статус біженця після рішення суду.
Правозахисники з Південної Кореї стверджують, що ці росіяни можуть зіткнутися з переслідуванням на батьківщині та вважають їх "політичними біженцями".
Нагадаємо, що в Росії приватна військова компанія, підтримується державою, вперше намагається вербувати жінок у свої лави. Новобранців відправлятимуть на війну в Україні.
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