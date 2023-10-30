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Троє росіян, які втекли від мобілізації до Південної Кореї, вже більше року живуть в аеропорту

30 жовтня 2023 15:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Троє росіян, які втекли від мобілізації до Південної Кореї, вже більше року живуть в аеропорту
Люди чекають на літак в аеропорту. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Троє росіян, які втекли з батьківщини через мобілізацію у 2022 році, вже понад рік проживають в аеропорту Інчхон у Південній Кореї. При цьому місцева влада не готова надати їм статусу біженців.

Про це повідомляє Yonhap, передають російські ЗМІ.

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Повідомляється, що південнокорейський орган із захисту прав людини закликає владу країни надати росіянам комфортніші умови життя та харчування в аеропорту. Вони вважають, що громадянам Росії слід надати "гуманітарну підтримку".

Також повідомляється, що у 2022 році п'ятеро громадян Росії, намагаючись уникнути мобілізації, звернулися до Південної Кореї з проханням про надання притулку.

Відповіддю була відмова, тому що незгода служити в армії не розглядалася як підстава для біженства. Ці люди були змушені залишитись у транзитній зоні. Проте двом із п'ятьох пізніше вдалося отримати статус біженця після рішення суду.

Правозахисники з Південної Кореї стверджують, що ці росіяни можуть зіткнутися з переслідуванням на батьківщині та вважають їх "політичними біженцями".

Нагадаємо, що в Росії приватна військова компанія, підтримується державою, вперше намагається вербувати жінок у свої лави. Новобранців відправлятимуть на війну в Україні.

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