Когда россия пойдет в новое наступление: премьер Польши поделился данными

Матеуш Моравецкий убежден, что весной россия снова пойдет в наступление

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что план российского диктатора владимира путина состоит в том, чтобы атаковать Украину "с двух-трех разных направлений, чтобы ее окружить". По его мнению, нельзя исключать, в частности, атаку со стороны Беларуси.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил в интервью Bild.

Что известно Польше о планах россии

"Я думаю, что план путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы оцепить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из белорусской северной части Украины, чтобы окружить Киев с запада", — сказал Моравецкий.

Польский премьер пояснил, что сейчас зима достаточно теплая, а значит, земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники. Поэтому путин, по мнению Моравецкого, вероятно, захочет дождаться, пока почва станет более подходящей для ведения наступления.

"Согласно всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украина, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова нападет на Киев, да, у меня есть эти опасения", — рассказал Моравецкий.

Также он отметил, что путин уже мобилизовал достаточно много военных, речь идет примерно от 200 до 250 тысяч новых солдат.

"Нельзя забывать, что ресурсы россии действительно велики, и у нее есть глубокие карманы. У нее много боеприпасов, много оружия и много людей", — подытожил Моравецкий.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Украина нуждается в еще большем оружии от партнеров на фоне новых угроз со стороны россии. По его словам, кремль готовится к новому наступлению уже к годовщине вторжения — 24 февраля.

Ранее в американском Институте изучения войны писали, что путин готовит план приграничных ударов по северо-восточным областям Украины.

Кроме того, на днях генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что кремль готовится к новому наступлению на Украину. Он добавил, что россия наращивает свой арсенал благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

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