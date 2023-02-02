Коли росія піде у новий наступ: прем'єр Польщі поділився даними

Матеуш Моравецький переконаний, що навесні росія знову піде у наступ

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що план російського диктатора володимира путіна полягає в тому, щоб атакувати Україну "з двох-трьох різних напрямків, щоб її оточити". На його думку, не можна виключати, зокрема, атаку з боку Білорусі.

Про це Матеуш Моравецький заявив в інтерв'ю Bild.

Що відомо Польщі про плани росії

"Я думаю, що план путіна і його людей, таких як Валерій Герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І, готуючи всі ці плани, він, ймовірно, відчуває, що йому потрібно атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати наступу з білоруської північної частини України, щоб оточити Київ із заходу", — сказав Моравецький.

Польський прем'єр пояснив, що зараз зима досить тепла, а це означає, що земля не підходить для важких танків, артилерії та іншої техніки. Тому путін, на думку Моравецького, імовірно, захоче дочекатися, поки ґрунт стане більш придатним для ведення наступу.

"Згідно з усією інформацією, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один російський наступ, можливо, у березні чи квітні, і це буде дуже жорсткий наступ. Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але також хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є ці побоювання", — розповів Моравецький.

Також він зазначив, що Путін вже мобілізував досить багато військових, йдеться про приблизно від 200 до 250 тисяч нових солдатів.

"Не можна забувати, що ресурси росії дійсно великі, і вона має глибокі кишені. У неї багато боєприпасів, багато зброї і багато людей", — підсумував Моравецький.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна потребує ще більше зброї від партнерів на фоні нових загроз з боку росії. За його словами, кремль готується до нового наступу вже до роковин вторгнення — 24 лютого.

Раніше в американському Інституті вивчення війни писали, що путін готує план прикордонних ударів по північно-східних областях України.

Крім того, днями генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив із заявою, що кремль готується до нового наступу на Україну. Він додав, що росія нарощує свій арсенал завдяки підтримці інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея.

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