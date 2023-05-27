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Цепкало: Александр Лукашенко в критическом состоянии

27 мая 2023 23:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цепкало: Александр Лукашенко в критическом состоянии
Александр Лукашенко в Москве Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас находится в критическом состоянии. Его доставили в Центральную клиническую больницу Москвы.  

Об этом написал в Twitter экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

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Сообщается, что Александра Лукашенко отвезли в больницу после встречи с Путиным за закрытыми дверями. Он до сих пор находится под наблюдением врачей.

"Для лечения его критического состояния привлечены ведущие специалисты. Были проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным. Организованные усилия по спасению белорусского диктатора преследовали цель развеять спекуляции относительно якобы причастности Кремля к его отравлению. Врачи предупреждают о возможности рецидивов", — написал Цепкало.

Оппозиция готовится к выборам

Представители оппозиции призывают западных лидеров созвать в ближайшие дни стратегическую сессию для обсуждения инициативы "Выборы" и других мер, которые необходимо принять для обеспечения переходного периода.

"Мы твердо утверждаем, что существующие технологии достаточны для проведения честных и прозрачных выборов в Беларуси в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, без прямого вмешательства со стороны Кремля", — добавил Валерий Цепкало.

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнутся народные протесты против режима Лукашенко. По его словам, у РФ есть обязательства по обеспечению безопасности Беларуси.

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