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Цепкало: Олександр Лукашенко в критичному стані

27 травня 2023 23:54
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Цепкало: Олександр Лукашенко в критичному стані
Олександр Лукашенко у Москві. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зараз перебуває в критичному стані. Його д оправили до Центральної клінічної лікарні Москви. 

Про це написав у Twitter екскандидат у президенти Беларуси Валерій Цепкало.

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Повідомляється, що Олександра Лукашенка відвезли до лікарні після зустрічі з Путіним за зачиненими дверима. Він і досі перебуває під наглядом лікарів. 

"Для лікування його критичного стану залучено провідних спеціалістів. Були проведені процедури з очищення крові, стан Лукашенка визнано нетранспортабельним. Організовані зусилля з порятунку білоруського диктатора мали на меті розвіяти спекуляції щодо нібито причетності Кремля до його отруєння. Незалежно від того, видужає він чи ні, лікарі попереджають про можливість рецидивів", — написав Цепкало.

Опозиція готується до виборів

Представники опозиції закликають західних лідерів скликати найближчими днями стратегічну сесію для обговорення ініціативи "Вибори" та інших заходів, які необхідно вжити для забезпечення перехідного періоду.

"Ми твердо стверджуємо, що існуючі технології достатні для проведення чесних і прозорих виборів у Білорусі відповідно до Загальної декларації прав людини, без прямого втручання з боку Кремля", — додав Валерій Цепкало.

Нагадаємо, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія втрутиться, якщо в Білорусі почнуться народні протести проти режиму Лукашенка. За його словами, РФ має зобов'язання щодо забезпечення безпеки Білорусі.

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