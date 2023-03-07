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ЦРУ и СБУ: Лукашенко рассказал, кто ответственен за взрыв в Мачулищах

7 марта 2023 12:37
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Белорусский диктатор заявил о "невероятном" уровне подготовки к атаке на аэродром
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Взрыв на аэродроме Мачулищи — дело рук СБУ и ЦРУ, которые подготовили "террориста" по самым высоким технологиям. Сам "террорист", если верить Александру Лукашенко, земляк Президента Украины.

Об этом сообщило белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

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Задержание "террориста"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы якобы задержали "террориста", совершившего взрыв на аэродроме Мачулищи, где пострадал российский радиолокационник А-50У.

Кроме того, заявлено о задержании его помощников.

Супертеррорист-ИТшник

Лукашенко заявил, что этого "террориста" готовили Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США.

"Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", — подчеркнул белорусский президент-самозванец.

Лукашенко назвал "террориста" ИТшником или хорошо разбирающимся в информационных технологиях.

Самые современные технологии

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в нападении на аэродром Мачулищи были использованы новейшие технологии.

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии", — заверил Лукашенко.

Напомним, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.

Также мы писали, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.

Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.

Фото из российских СМИ

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