ЦРУ и СБУ: Лукашенко рассказал, кто ответственен за взрыв в Мачулищах

Белорусский диктатор заявил о "невероятном" уровне подготовки к атаке на аэродром

Взрыв на аэродроме Мачулищи — дело рук СБУ и ЦРУ, которые подготовили "террориста" по самым высоким технологиям. Сам "террорист", если верить Александру Лукашенко, земляк Президента Украины.

Об этом сообщило белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.

Задержание "террориста"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы якобы задержали "террориста", совершившего взрыв на аэродроме Мачулищи, где пострадал российский радиолокационник А-50У.

Кроме того, заявлено о задержании его помощников.

Супертеррорист-ИТшник

Лукашенко заявил, что этого "террориста" готовили Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США.

"Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", — подчеркнул белорусский президент-самозванец.

Лукашенко назвал "террориста" ИТшником или хорошо разбирающимся в информационных технологиях.

Самые современные технологии

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в нападении на аэродром Мачулищи были использованы новейшие технологии.

"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии", — заверил Лукашенко.

Напомним, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.

Также мы писали, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.

Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.

Фото из российских СМИ