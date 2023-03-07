ЦРУ и СБУ: Лукашенко рассказал, кто ответственен за взрыв в Мачулищах
Взрыв на аэродроме Мачулищи — дело рук СБУ и ЦРУ, которые подготовили "террориста" по самым высоким технологиям. Сам "террорист", если верить Александру Лукашенко, земляк Президента Украины.
Об этом сообщило белорусское государственное пропагандистское агентство БЕЛТА.
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Задержание "террориста"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы якобы задержали "террориста", совершившего взрыв на аэродроме Мачулищи, где пострадал российский радиолокационник А-50У.
Кроме того, заявлено о задержании его помощников.
Супертеррорист-ИТшник
Лукашенко заявил, что этого "террориста" готовили Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление США.
"Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве", — подчеркнул белорусский президент-самозванец.
Лукашенко назвал "террориста" ИТшником или хорошо разбирающимся в информационных технологиях.
Самые современные технологии
Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в нападении на аэродром Мачулищи были использованы новейшие технологии.
"То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было невероятное. Были задействованы самые высокие технологии", — заверил Лукашенко.
Напомним, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об атаке на военный аэродром в белорусских Мачулищах.
Также мы писали, что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) А-50У вылетел из Минска в Таганрог. Именно на таганрогском 325 авиазаводе осуществляется ремонт агрегатов таких самолетов.
Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.
Фото из российских СМИ