ЦРУ та СБУ: Лукашенко розповів, хто відповідальний за вибух у Мачулищах
Вибух на аеродромі Мачулищі є справою рук СБУ та ЦРУ, які підготували "терориста" за найвищими технологіями. Сам "терорист", якщо вірити Олександру Лукашенку, є земляком Президента України.
Про це повідомило білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА.
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Затримання "терориста"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби нібито затримали "терориста", який здійснив вибух на аеродромі Мачулищі, де постраждав російський радіолокаційник А-50У.
Крім того, заявлено про затримання його помічників.
Супертерорист-ІТшник
Лукашенко заявив, що цього “терориста” готували Служба безпеки України та Центральне розвідувальне управління США.
"Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві", — наголосив білоруський президент-самозванець.
Лукашенко назвав "терориста" ІТшником чи таким, що добре знається на інформаційних технологіях.
Найсучасніші технології
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що у нападі на аеродром Мачулищі були використані найновіші технології.
"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, – це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології", — запевнив Лукашенко.
Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.
Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.
Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.
Фото з російських ЗМІ