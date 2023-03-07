​​​​​​​ЦРУ та СБУ: Лукашенко розповів, хто відповідальний за вибух у Мачулищах

Білоруський диктатор заявив про "неймовірний" рівень підготовки до атаки на аеродром

Вибух на аеродромі Мачулищі є справою рук СБУ та ЦРУ, які підготували "терориста" за найвищими технологіями. Сам "терорист", якщо вірити Олександру Лукашенку, є земляком Президента України.

Про це повідомило білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА.

Затримання "терориста"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби нібито затримали "терориста", який здійснив вибух на аеродромі Мачулищі, де постраждав російський радіолокаційник А-50У.

Крім того, заявлено про затримання його помічників.

Супертерорист-ІТшник

Лукашенко заявив, що цього “терориста” готували Служба безпеки України та Центральне розвідувальне управління США.

"Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві", — наголосив білоруський президент-самозванець.

Лукашенко назвав "терориста" ІТшником чи таким, що добре знається на інформаційних технологіях.

Найсучасніші технології

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що у нападі на аеродром Мачулищі були використані найновіші технології.

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, – це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології", — запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.

Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Фото з російських ЗМІ