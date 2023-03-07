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​​​​​​​ЦРУ та СБУ: Лукашенко розповів, хто відповідальний за вибух у Мачулищах

7 березня 2023 12:37
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Білоруський диктатор заявив про "неймовірний" рівень підготовки до атаки на аеродром
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Вибух на аеродромі Мачулищі є справою рук СБУ та ЦРУ, які підготували "терориста" за найвищими технологіями. Сам "терорист", якщо вірити Олександру Лукашенку, є земляком Президента України.

Про це повідомило білоруське державне пропагандистське агентство БЕЛТА.

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Затримання "терориста"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруські спецслужби нібито затримали "терориста", який здійснив вибух на аеродромі Мачулищі, де постраждав російський радіолокаційник А-50У.

Крім того, заявлено про затримання його помічників.

Супертерорист-ІТшник

Лукашенко заявив, що цього “терориста” готували Служба безпеки України та Центральне розвідувальне управління США.

"Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві", — наголосив білоруський президент-самозванець.

Лукашенко назвав "терориста" ІТшником чи таким, що добре знається на інформаційних технологіях.

Найсучасніші технології

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що у нападі на аеродром Мачулищі були використані найновіші технології.

"Те, що ми побачили, реалізуючи операцію в Білорусі, – це справді було щось неймовірне. Були задіяні найвищі технології", — запевнив Лукашенко.

Нагадаємо, прессекретар путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про атаку на військовий аеродром у білоруських Мачулищах.

Також ми писали, що російський літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50У вилетів з Мінська у Таганрог. Саме на таганрозькому 325-му авіазаводі здійснюється ремонт агрегатів таких літаків.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Фото з російських ЗМІ

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