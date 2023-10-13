ЦРУ признало недемократическим переворот в Иране, который поддержало 70 лет назад
Центральное разведывательное управление впервые признало, что государственный переворот в Иране 1953 года, который оно поддержало, был недемократическим. В результате тех событий от власти был отстранен тогдашний премьер-министр Мохаммад Мосаддык, а государство возглавил шах Мохаммад Реза Пехлеви.
Об этом сообщает The Guardian.
Переворот в Иране 1953
Такое признание появилось в новом подкасте, в котором раскрываются подробности одной из самых известных операций ЦРУ всех времен — попытки вывести шесть американских дипломатов из Ирана под прикрытием голливудского фильма.
В 2013 году ЦРУ признало свое участие в государственном перевороте, который сверг тогдашнего премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка, но тогда управление публично не признавало, что этот шаг был недемократическим.
Секретная операция ЦРУ
Значительная часть официальной истории агентства о государственном перевороте остается засекреченной, что затрудняет понимание общественностью события, все еще резонансного, поскольку напряжение между Тегераном и Вашингтоном остается высоким.
"Руководство ЦРУ стремится быть максимально открытым для общественности. Подкаст агентства является частью этих усилий, и мы знали, что если мы хотим рассказать эту невероятную историю, важно быть прозрачным по поводу исторического контекста этих событий и роли ЦРУ в этом", — говорится в сообщении.
Реакция Ирана
Миссия Ирана в ООН назвала переворот 1953 года "началом неустанного американского вмешательства во внутренние дела Ирана" и отвергла признание ЦРУ.
"Это признание со стороны США никогда не воплощалось в компенсационные действия или подлинное обязательство воздерживаться от дальнейшего вмешательства, а также не изменило их подрывную политику в отношении Исламской Республики Иран", — говорится в заявлении миссии.
Ранее мы рассказывали, что Иран помогал ХАМАСу в подготовке нападения на Израиль. Соответствующее заявление сделали высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла.
Напомним, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.
Читайте Новини.LIVE!