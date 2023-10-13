ЦРУ признало недемократическим переворот в Иране, который поддержало 70 лет назад

Демонстранты в Тегеране во время переворота в 1953 году. Фото: NPR

Центральное разведывательное управление впервые признало, что государственный переворот в Иране 1953 года, который оно поддержало, был недемократическим. В результате тех событий от власти был отстранен тогдашний премьер-министр Мохаммад Мосаддык, а государство возглавил шах Мохаммад Реза Пехлеви.

Об этом сообщает The Guardian.

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Такое признание появилось в новом подкасте, в котором раскрываются подробности одной из самых известных операций ЦРУ всех времен — попытки вывести шесть американских дипломатов из Ирана под прикрытием голливудского фильма.

В 2013 году ЦРУ признало свое участие в государственном перевороте, который сверг тогдашнего премьер-министра Ирана Мохаммада Мосаддыка, но тогда управление публично не признавало, что этот шаг был недемократическим.

Секретная операция ЦРУ

Значительная часть официальной истории агентства о государственном перевороте остается засекреченной, что затрудняет понимание общественностью события, все еще резонансного, поскольку напряжение между Тегераном и Вашингтоном остается высоким.

"Руководство ЦРУ стремится быть максимально открытым для общественности. Подкаст агентства является частью этих усилий, и мы знали, что если мы хотим рассказать эту невероятную историю, важно быть прозрачным по поводу исторического контекста этих событий и роли ЦРУ в этом", — говорится в сообщении.

Реакция Ирана

Миссия Ирана в ООН назвала переворот 1953 года "началом неустанного американского вмешательства во внутренние дела Ирана" и отвергла признание ЦРУ.

"Это признание со стороны США никогда не воплощалось в компенсационные действия или подлинное обязательство воздерживаться от дальнейшего вмешательства, а также не изменило их подрывную политику в отношении Исламской Республики Иран", — говорится в заявлении миссии.

Ранее мы рассказывали, что Иран помогал ХАМАСу в подготовке нападения на Израиль. Соответствующее заявление сделали высокопоставленные представители ХАМАС и Хезболла.

Напомним, что спецслужбы Соединенных Штатов Америки получили конкретные разведывательные данные по атаке боевиков ХАМАС на Израиль. Они дают основания сомневаться в причастности Ирана к этому нападению.