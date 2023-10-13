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ЦРУ визнало недемократичним переворот в Ірані, який підтримало 70 років тому

13 жовтня 2023 20:03
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЦРУ визнало недемократичним переворот в Ірані, який підтримало 70 років тому
Демонстранти в Тегерані під час перевороту 1953 року. Фото: NPR
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Центральне розвідувальне управління вперше визнало, що державний переворот в Ірані 1953 року, який воно підтримало, був недемократичним. Внаслідок тих подій від влади було усунуто тодішнього прем'єр-міністра Мохаммада Мосаддика, а державу очолив шах Мохаммад Реза Пехлеві.

Про це повідомляє The Guardian.

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Таке визнання надійшло в новому подкасті, в якому розкриваються подробиці однієї з найвідоміших операцій ЦРУ всіх часів — спроби вивести шість американських дипломатів з Ірану під прикриттям голлівудського фільму.

У 2013 році ЦРУ визнало свою участь у державному перевороті, який повалив тодішнього прем’єр-міністра Ірану Мохаммада Мосаддека, але тоді управління публічно не визнавало, що цей крок був недемократичним.

Секретна операція ЦРУ

Значна частина офіційної історії агентства про державний переворот залишається засекреченою, що ускладнює розуміння громадськістю події, яка все ще має резонанс, оскільки напруга між Тегераном і Вашингтоном залишається високою.

"Керівництво ЦРУ прагне бути максимально відкритим для громадськості. Подкаст агентства є частиною цих зусиль, і ми знали, що якщо ми хочемо розповісти цю неймовірну історію, важливо бути прозорим щодо історичного контексту цих подій і ролі ЦРУ в цьому", — говориться у повідомленні.

Реакція Ірану

Місія Ірану в ООН назвала переворот 1953 року "початком невпинного американського втручання у внутрішні справи Ірану" та відкинула визнання ЦРУ.

"Це визнання з боку США ніколи не втілювалося в компенсаційні дії чи справжнє зобов’язання утримуватися від майбутнього втручання, а також не змінило їхню підривну політику щодо Ісламської Республіки Іран", — йдеться в заяві місії.

Раніше ми розповідали, що Іран допомагав ХАМАСу в підготовці нападу на Ізраїль. Відповідну заяву зробили високопоставлені представники ХАМАС та Хезболли. 

Нагадуємо, що спецслужби Сполучених Штатів Америки отримали конкретні розвідувальні дані щодо атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Вони дають підстави сумніватися у причетності Ірану до цього нападу.

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