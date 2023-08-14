Цукерберг уклоняется от "боя в клетке" с Илоном Маском

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг и владелец X (Twitter) Илон Маск, вероятно, не проведут долгожданного "боя в клетке". Цукерберг утверждает, что Маск "настроен несерьезно" и даже не указал даты бою.

Об этом сообщает The Guardian.

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"Я думаю, мы все можем согласиться, что Илон несерьезный, и пора двигаться дальше", — заявил Марк Цукерберг.

Он добавил, что предложил Маску реальное благотворительное сражение, однако он не может определиться с датой и жалуется, что ему нужно делать операцию.

"Илон не хочет подтверждать дату, потом говорит, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моем заднем дворе. Если он когда-нибудь серьезно этим официальным событием, он знает, как со мной связаться. В противном случае пора двигаться дальше. Я собираюсь сосредоточиться на соревнованиях с людьми, которые воспринимают спорт всерьез", — сказал гендиректор Facebook.

Что предшествовало

Конкурирующие миллиардеры, казалось, согласились на драку в июне, когда Маск написал в Twitter, что он "готов к бою в клетке".

Цукерберг сделал скриншот твита Маска, ответив "отправьте мне местонахождение".

Известно, что Цукерберг учится смешанным единоборствам и опубликовал сообщения о завершении своего первого турнира по джиу-джитсу в начале этого года.

Напомним, ранее мы писали, что итальянские власти предложили Колизей для боя между Маском и Цукербергом. Также мы рассказывали, что Илон Маск анонсировал прямой эфир поединка в своей соцсети.