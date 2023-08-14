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Цукерберг ухиляється від "бою у клітці" з Ілоном Маском

14 серпня 2023 15:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Цукерберг ухиляється від "бою у клітці" з Ілоном Маском
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг. Фото: REUTERS/Andreas Gebert
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг та власник X (Twitter) Ілон Маск, ймовірно, не матимуть довгоочікуваного "бою у клітці". Цукерберг стверджує, що Маск "налаштований несерйозно" і навіть не вказав дати бою. 

Про це повідомляє The Guardian.

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Бій Цукерберга та Маска

"Я думаю, ми всі можемо погодитися, що Ілон несерйозний, і настав час рухатися далі", — заявив Марк Цукерберг. 

Він додав, що запропонував Маску реальний благодійний бій, проте він не може визначитись із датою та скаржиться, що йому потрібно робити операцію.

"Ілон не хоче підтверджувати дату, потім каже, що йому потрібна операція, а тепер просить провести тренування на моєму задньому дворі. Якщо він колись серйозно цією офіційною подією, він знає, як зі мною зв’язатися. В іншому випадку час рухатися далі. Я збираюся зосередитися на змаганнях з людьми, які сприймають спорт серйоз", — сказав гендиректор Facebook.

скріншот

Що передувало

Конкуруючі мільярдери, здавалося, погодилися на бійку в червні, коли Маск написав у Twitter, що він "готовий до бою в клітці".

Цукерберг зробив скріншот твіту Маска, відповівши "надішліть мені місцезнаходження".

Відомо, що Цукерберг навчається змішаним єдиноборствам і опублікував повідомлення про завершення свого першого турніру з джиу-джитсу на початку цього року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що італійська влада запропонувала Колізей для бою між Маском та Цукербергом. Також ми розповідали, що Ілон Маск анонсував прямий ефір поєдинку у своїй соцмережі.

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