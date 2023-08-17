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Турция впервые прокомментировала атаку РФ на сухогруз в Черном море

17 августа 2023 22:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Турция впервые прокомментировала атаку РФ на сухогруз в Черном море
Турецкое судно. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Турция впервые обсудила с РФ инцидент, касающийся атаки на грузовое судно Sukru Okan. Там якобы предостерегли от напряжения действий в Черном море.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации (DMM) при управлении коммуникаций президента Турции.

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Реакция Турции

Так, в Турции опровергли информацию о нападении россиян на грузовое судно. Несмотря на то, что корабль принадлежит турецкой компании, он находился под флагом Панамы.

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Реакция Турции Фото: скриншот

Итак, официально на инцидент должны отреагировать в Палау, считают в Офисе президента Турции.

"После (российского) вмешательства наши собеседники в РФ были должным образом предотвращены, чтобы избегать подобных попыток, способствующих эскалации напряженности в Черном море", — говорится в издании AFP.

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Реакция Турции Фото: скриншот

Напомним, Россия продолжает заниматься морским пиратством. Оккупанты открыли предупредительный огонь, чтобы остановить гражданское судно, двигавшееся в порт Измаил, что на Одещине.

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