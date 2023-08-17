Туреччина вперше прокоментувала атаку РФ на суховантаж у Чорному морі

Турецьке судно. Фото ілюстративне: google

Туреччина вперше обговорила з РФ інцидент, що стосується атаки на вантажне судно Sukru Okan. Там нібито застерегли від напруження дій у Чорному морі.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (DMM) при управлінні комунікацій президента Туреччини.

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Реакція Туреччини

Загалом, у Туреччині спростували інформацію про напад росіян на вантажне судно. Попри те, що корабель належить турецькій компанії, він перебував під прапором Панами.

Реакція Туреччини. Фото: скриншот

Тож, офіційно на інцидент повинні відреагувати у Палау, вважають в Офісі президента Туреччини.

"Після (російського) втручання наші співрозмовники в РФ були належним чином попереджені, щоб уникати подібних спроб, які сприяють ескалації напруженості в Чорному морі", — йдеться у виданні AFP.

Реакція Туреччини. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія продовжує займатися морським піратством. Окупанти відкрили попереджувальний вогонь, щоб зупинити цивільне судно, яке рухалося до порту Ізмаїл, що на Одещині.