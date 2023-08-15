Посол РФ у США Анатолій Антонов. Фото: росЗМІ

Цього року саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) проведуть 12 листопада у Сан-Франциско. РФ брала участь у засіданнях блоку навіть під час вторгнення. Таким чином Росія сподівається "своєчасно отримати візи" від США.

Про це заявив посол РФ в США Анатолій Антонов, пишуть рос.ЗМІ.

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Росія є членом АТЕС, до якого входить 21 держава. Ще у грудні 2022 року представник адміністрації США в АТЕС Метт Мюррей заявляв, що РФ запросять на засідання блоку у 2023 році.

Однак очевидно, що плани дещо міняються. США не дають віз росіянам. Так, у квітні цього року Сполучені штати не поспішали впускати в країну російську делегацію ООН. Очікується, що й цього разу буде така ж ситуація.

Так, посол Росії в США Анатолій Антонов заявив, що дії Вашингтона як поточного голови АТЕС є "абсолютно неприйнятними".

"Сполучені Штати знову грубо зловживають статусом сторони, що приймає. Дискримінують російську участь. Не були видані в'їзні візи представникам відразу кількох міністерств і відомств. Крім того, фіксуємо випадки відмови, що множаться, в можливості підключитися до ключових засідань з відеозв'язку", — розповів Антонов.

Тож держава-терорист вимагає вчасної видачі віз.

"Ми вимагаємо від адміністрації відповідального виконання взятих на себе обов'язків голови форуму. Наполягаємо на видачі нашим представникам усіх дозволів на в'їзд до США в зазначені ними терміни", — зазначив посол РФ.

Нагадаємо, раніше у Держдепі США розповіли, чому РФ не запрошена на мирний саміт у Саудівській Аравії.

Водночас Росія запросила засідання Радбезу ООН щодо поставок Україні західної зброї.

Також Блінкен обговорив з главою МЗС Туреччини "зернову угоду".