Посол РФ скулит, что США не пускают россиян на форум в Сан-Франциско

Посол РФ США Анатолий Антонов. Фото: росСМИ

В этом году саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проведут 12 ноября в Сан-Франциско. РФ участвовала в заседаниях блока даже во время вторжения. Таким образом, Россия надеется "своевременно получить визы" от США.

Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, пишут росСМИ.

Читайте также:

Что известно о предстоящем саммите АТЭС

Россия является членом АТЭС, в которое входит 21 государство. Еще в декабре 2022 года представитель администрации США в АТЭС Мэтт Мюррей заявлял, что РФ пригласят на заседание блока в 2023 году.

Однако очевидно, что планы несколько меняются. США не дают виз россиянам. Так, в апреле этого года Соединенные штаты не спешили впускать в страну российскую делегацию ООН. Ожидается, что и в этот раз будет такая же ситуация.

Так, посол России в США Анатолий Антонов, заявил, что действия Вашингтона как текущего главы АТЭС "абсолютно неприемлемы".

"Соединенные Штаты вновь грубо злоупотребляют статусом принимающей стороны. Дискриминируют российское участие. Не были выданы въездные визы представителям сразу нескольких министерств и ведомств. Кроме того, фиксируем случаи множественных отказов в возможности подключиться к ключевым заседаниям по видеосвязи", — рассказал Антонов.

Так что государство-террорист требует своевременной выдачи виз.

"Мы требуем от администрации ответственного выполнения взятых на себя обязанностей главы форума. Настаиваем на выдаче нашим представителям всех разрешений на въезд в США в указанные ими сроки", — отметил посол РФ.

Напомним, ранее в Госдепе США рассказали, почему РФ не приглашена на мирный саммит в Саудовской Аравии.

В то же время Россия пригласила заседание Совбеза ООН по поставкам Украине западного оружия.

Также Блинкен обсудил с главой МИД Турции "зерновое соглашение".