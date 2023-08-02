У Держдепі США розповіли, чому РФ не запрошена на мирний саміт у Саудівській Аравії
Вже цими вихідними у Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників з національної безпеки країн Заходу та Глобального Півдня. Однак РФ не запросили.
Про причину розповів представник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу.
Чому РФ не запросили на зустріч у Саудівській Аравії
Цими вихідними, 5-6 серпня, у Саудівській Аравії обговорять питання миру в Україні. На заході планують представити десять основоположних пунктів Формули миру Зеленського.
До обговорень долучаться і західні партнери, і країни, які зберігають нейтралітет. Однак винуватця зборів, державу-терироста, не запросили.
На думку представника Держдепартаменту США Метью Міллера, участь РФ у міжнародних переговорах щодо миру в Україні буде корисною лише тоді, коли агресор буде готовий до справжньої дипломатії.
"Я б процитував те, що сказав президент України, а саме, що він відкритий для справжньої дипломатії з Росією, коли РФ буде готова брати участь у такій дипломатії. На жаль, ми бачили, що від початку цих зусиль, а реально навіть до початку цієї війни Росія ніколи не хотіла брати участь у справжній дипломатії", — заявив він.
Міллер каже, що Росія ніколи не демонструвала серйозного підходу до дипломатичних переговорів.
Водночас представник Держдепу вважає, що зустріч у Саудівській Аравії спонукатиме світ почути про жах війни безпосередньо від України.
Нагадаємо, стало відомо, що Президент Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку.
Також днями міністр закордонних справ Хорватії приїхав до України.
Водночас Путін ігнорує запити Ердогана про переговори щодо "зернової угоди".