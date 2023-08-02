В Госдепе США рассказали, почему РФ не приглашена на мирный саммит в Саудовской Аравии

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: wikimedia.com

Уже в эти выходные в Саудовской Аравии пройдет встреча советников по национальной безопасности стран Запада и Глобального Юга. Однако РФ не пригласили.

О причине рассказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.

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В эти выходные, 5-6 августа, в Саудовской Аравии обсудят вопросы мира в Украине. На мероприятии планируют представить десять основополагающих пунктов Формулы мира Зеленского.

К обсуждениям присоединятся и западные партнеры, и страны, которые сохраняют нейтралитет. Однако виновника собрания, государство-террироста, не пригласили.

По мнению представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, участие РФ в международных переговорах касательно мира в Украине будет полезно только тогда, когда агрессор будет готов к настоящей дипломатии.

"Я бы процитировал то, что сказал Президент Украины, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", — заявил он.

Миллер говорит, что Россия никогда не демонстрировала серьезный подход к дипломатическим переговорам.

В то же время, представитель Госдепа считает, что встреча в Саудовской Аравии будет побуждать мир услышать об ужасе войны непосредственно от Украины.

Напомним, что стало известно, что Президент Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке.

Также на днях министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину.

В то же время Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по "зерновому соглашению".