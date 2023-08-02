В Госдепе США рассказали, почему РФ не приглашена на мирный саммит в Саудовской Аравии
Уже в эти выходные в Саудовской Аравии пройдет встреча советников по национальной безопасности стран Запада и Глобального Юга. Однако РФ не пригласили.
О причине рассказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге.
Почему РФ не пригласили на встречу в Саудовской Аравии
В эти выходные, 5-6 августа, в Саудовской Аравии обсудят вопросы мира в Украине. На мероприятии планируют представить десять основополагающих пунктов Формулы мира Зеленского.
К обсуждениям присоединятся и западные партнеры, и страны, которые сохраняют нейтралитет. Однако виновника собрания, государство-террироста, не пригласили.
По мнению представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, участие РФ в международных переговорах касательно мира в Украине будет полезно только тогда, когда агрессор будет готов к настоящей дипломатии.
"Я бы процитировал то, что сказал Президент Украины, а именно, что он открыт для настоящей дипломатии с Россией, когда РФ будет готова участвовать в такой дипломатии. К сожалению, мы видели, что с самого начала этих усилий, а реально даже до начала этой войны Россия никогда не хотела участвовать в настоящей дипломатии", — заявил он.
Миллер говорит, что Россия никогда не демонстрировала серьезный подход к дипломатическим переговорам.
В то же время, представитель Госдепа считает, что встреча в Саудовской Аравии будет побуждать мир услышать об ужасе войны непосредственно от Украины.
Напомним, что стало известно, что Президент Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке.
Также на днях министр иностранных дел Хорватии приехал в Украину.
В то же время Путин игнорирует запросы Эрдогана о переговорах по "зерновому соглашению".