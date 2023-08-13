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Турецкий самолет с туристами залетал в закрытое воздушное пространство Украины, — СМИ

13 августа 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Турецкий самолет с туристами залетал в закрытое воздушное пространство Украины, — СМИ
Самолет Airbus A320-200. Фото: aircharter.co.uk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Над Украиной 25 июля был замечен самолет с туристами из Норвегии, направляющимися в сторону Турции. Данный рейс, который шел из столицы Норвегии Осло в Анталию в Турции, был отслежен на портале Flightradar24

Эту информацию распространил норвежский телеканал NRK.

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Турецкий самолет залетел в закрытое воздушное пространство Украины

Сообщается, что примерно через два часа после взлёта самолёт сменил свой первоначальный курс, пересекая границу между Закарпатской и Черновицкой областями Украины, попав при этом в зону, закрытую вследствие военных действий. Позже он продолжил путь через румынское воздушное пространство.

Турецкая авиакомпания BBN Airlines, владелец самолёта Airbus A312-200, подтвердила изменение маршрута из-за возможного шторма. 

"Мы осознаём опасения, вызванные данным происшествием, и уверяем, что будем работать над предотвращением таких ситуаций в будущем", — заявили в компании.

Что говорят в турецкой авиакомпании

Стало известно, что этот Airbus A312-200, способный вместить до 180 пассажиров, был предоставлен BBN Airlines другой турецкой авиалинии — Freebird Airlines, занимающейся организацией чартерных перевозок.

Когда журналисты NRK обратились к Freebird Airlines за дополнительной информацией, в том числе о количестве пассажиров на борту и предупреждали ли их о полёте над территорией Украины, а также связывались ли пилоты с украинскими органами перед входом в воздушное пространство страны, авиакомпания отказалась комментировать, указав лишь на начало внутреннего расследования по данному инциденту.

Напомним, что флагманская авиакомпания Туркменистана приостановила полеты в Москву из соображений безопасности после атак беспилотников на российскую столицу.

 

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