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Турецький літак із туристами залітав у закритий повітряний простір України, — ЗМІ

13 серпня 2023 08:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Турецький літак із туристами залітав у закритий повітряний простір України, — ЗМІ
Літак Airbus A320-200. Фото: aircharter.co.uk
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Над Україною 25 липня було помічено літак з туристами з Норвегії, що прямують у бік Туреччини. Цей рейс, який йшов зі столиці Норвегії Осло до Анталії в Туреччині, був відстежений на порталі Flightradar24

Цю інформацію поширив норвезький телеканал NRK.

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Повідомляється, що приблизно через дві години після зльоту літак змінив свій початковий курс, перетинаючи кордон між Закарпатською та Чернівецькою областями України, потрапивши при цьому в зону, закриту внаслідок військових дій. Пізніше він продовжив шлях через румунський повітряний простір.

Турецька авіакомпанія BBN Airlines, власник літака Airbus A312-200, підтвердила зміну маршруту через можливий шторм.

"Ми усвідомлюємо побоювання, викликані даною подією, і запевняємо, що працюватимемо над запобіганням таким ситуаціям у майбутньому", — заявили в компанії.

Що кажуть у турецькій авіакомпанії

Стало відомо, що цей Airbus A312-200, здатний вмістити до 180 пасажирів, був наданий BBN Airlines іншій турецькій авіалінії — Freebird Airlines, яка займається організацією чартерних перевезень.

Коли журналісти NRK звернулися до Freebird Airlines за додатковою інформацією, у тому числі про кількість пасажирів на борту та чи попереджали їх про політ над територією України, а також чи пілоти зв'язувалися з українськими органами перед входом у повітряний простір країни, авіакомпанія відмовилася коментувати, вказавши лише на початок внутрішнього розслідування щодо цього інциденту.

Нагадаємо, що флагманська авіакомпанія Туркменістану призупинила польоти до Москви з міркувань безпеки після атак безпілотників на російську столицю.

 

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