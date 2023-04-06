Twitter изменил политику в отношении китайских и российских государственных СМИ

Twitter снял ограничения с аккаунтов российских и китайских государственных медиа

Социальная сеть Twitter перестала ограничивать государственные российские и китайские СМИ. Таким образом, соцсеть отказалась от ранее заявленной политики в отношении медиа, которые контролирует власть.

Об этом пишет издание Semafor.

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Что изменилось

Журналисты издания Semafor провели тесты, после которых поняли, что рядом с постами контролируемых россией и Китаем изданий перестали появляться отметки "Stay informed".

В то же время компания указывает этот инструмент как один из способов предоставления "дополнительного контекста для учетных записей, активно занимающихся геополитикой и дипломатией".

В частности, когда издание искало российские и китайские государственные издания, такие как "Известия", "Синьхуа" и "Жэньминь жибао", их официальные аккаунты оказались среди первых результатов.

В 2020 году на платформе начали помечать официальные правительственные и контролируемые россией и Китаем медиааккаунты и блокировать их показ в результатах поиска.

В 2022 году в Twitter заявили, что начнут помечать твиты, содержащие ссылки на подконтрольные правительству сайты, к которым, например, относятся RT и Global Times. Таким образом, предупреждая пользователей о том, что россия или Китай имеют редакционное влияние на издание.

Ссылаясь на репортера "Голоса Америки", издание пришло к выводу, что Twitter больше не в полной мере придерживается своей политики в отношении государственных СМИ.

Журналист заметил, что платформа начала автоматически рекомендовать пользователям публикации, поддерживаемые правительством Китая, через свою страницу "для вас", которая контролируется алгоритмом.

4 апреля 2023 года пользователи Twitter обнаружили, что сайт добавил к официальной учетной записи National Public Radio ярлык "связанный с государством СМИ США", хотя медиа является общественным вещателем.

Издание Semafor прогнозирует, что эти изменения могут оттолкнуть рекламодателей, в то время как Twitter пытается найти новые способы увеличения доходов.

Напомним, ранее стало известно, что после прихода Илона Маска Twitter начал маркировать контент о войне в Украине как дезинформацию.

Также известно, что сообщения в Twitter, посвященные Украине и теме войны, имеют сниженный рейтинг. В то же время для аккаунта же Маска прописана особая рекомендательная система, чтобы его твиты показывались как можно большему числу пользователей.