Twitter змінив політику щодо китайських і російських державних ЗМІ

Twitter зняв обмеження з акаунтів російських та китайських державних медіа

Соціальна мережа Twitter перестала обмежувати державні російські і китайські ЗМІ. Таким чином соцмережа відмовилася від раніше заявленої політики щодо медіа, які контролює влада.

Про це пише видання Semafor.

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Що змінилося

Журналісти видання Semafor провели тести, після яких зрозуміли, що поруч з постами видань, які контролюються росією і Китаєм, перестали з’являтися позначки "Stay informed".

Водночас компанія вказує цей інструмент як один із способів надання "додаткового контексту для облікових записів, які активно займаються геополітикою та дипломатією".

Зокрема, коли видання шукало російські та китайські державні видання, такі як "Известия", "Сіньхуа" і "Женьмінь жибао", їхні офіційні акаунти виявилися серед перших результатів.

У 2020 році на платформі почали позначати офіційні урядові та контрольовані росією і Китаєм медіаакаунти і блокувати їхній показ у результатах пошуку.

У 2022 році у Twitter заявили, що почнуть помічати твіти, які містять посилання на підконтрольні уряду сайти, до яких, наприклад, належать RT і Global Times. Таким чином попереджаючи користувачів про те, що росія чи Китай мають редакційний вплив на видання.

Тож, посилаючись на репортера "Голосу Америки", видання дійшло висновку, що Twitter більше не повною мірою дотримується своєї політики щодо державних ЗМІ.

Журналіст помітив, що платформа почала автоматично рекомендувати користувачам публікації, які підтримує уряд Китаю, через свою сторінку "для вас", яка контролюється алгоритмом.

4 квітня 2023 року користувачі Twitter виявили, що сайт додав до офіційного облікового запису National Public Radio ярлик "пов’язане з державою ЗМІ США", хоча медіа є громадським мовником.

Видання Semafor прогнозує, що ці зміни можуть відштовхнути рекламодавців, тоді як Twitter намагається знайти нові способи збільшення доходів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що після приходу Ілона Маска Twitter почав маркувати контент про війну в Україні як дезінформацію.

Також відомо, що дописи у Twitter, які присвячені Україні і темі війни, мають знижений рейтинг. Водночас для акаунта ж самого Маска прописана особлива рекомендаційна система, щоб його твіти показувалися якомога більшій кількості користувачів.