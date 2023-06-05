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В Австралии помиловали "самую ужасную серийную убийцу"

5 июня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Австралии помиловали "самую ужасную серийную убийцу"
Губернатор штата Новый Южный Уэльс Маргарет Бизли, помиловавшая Кэтлин Фольбигг. Фото: Facebook губернатора штата
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Австралии помиловали и освободили из-под стражи Кэтлин Фольбиг, "самую ужасную серийную убийцу в истории страны". Она провела в тюрьме 20 лет по обвинению в убийстве четырех своих детей.

Об этом сообщает издание BBC.

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Помилование Кэтлин Фольбиг

В Австралии помиловали 55-летнюю Кэтлин Фольбиг, которая провела за решеткой 20 лет после того, как суд присяжных признал ее виновной в убийстве троих своих детей, Патрика, Сары и Лоры, а также в нечаянном убийстве старшего сына Калеба.

Кэтлин Фольбигг в свое время получила прозвище "самая ужасная серийная убийца в Австралии".

Что произошло с детьми

Все дети Фольбигг умерли в возрасте от 19 дней до 19 месяцев в период с 1989 по 1999 годы.

Прокуроры на суде утверждали, что Кэтлин задушила их.

Но потом появились доказательства того, что дети могли умереть по естественным причинам.

Речь шла, в частности, о синдроме внезапной младенческой смерти, связанном с редкими генетическими мутациями, которые имели все четверо детей супругов Фольбигг.

Новый приговор

Недавнее расследование, проведенное в штате Новый Южный Уэльс, где и жила семья Фольбиггов, привело к выводу, с которым согласилась прокуратура — что генные мутации действительно могли повлечь за собой смерть всех четырех детей Кэтлин Фольбигг.

В результате губернатор штата Маргарет Бизли подписала полное помилование осужденной и приказал немедленно уволить ее из полиции.

Напомним, что эксдиректора еврейской школы для девушек в Австралии признали виновной в сексуальном насилии.

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