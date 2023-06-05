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В Австралії помилували "найжахливішу серійну убивцю"

5 червня 2023 08:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Австралії помилували "найжахливішу серійну убивцю"
Губернаторка штату Новий Південний Уельс Маргарет Бізлі, яка помилувала Кетлін Фольбігг. Фото: Facebook губернатора штату
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В Австралії помилували і звільнили з-під варти Кетлін Фольбігг, “найжахливішу серійну убивцю в історії країни”. Вона провела у в’язниці 20 років за звинуваченням у вбивстві чотирьох своїх дітей.

Про це повідомляє видання BBC.

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Помилування Кетлін Фольбігг

У Австралії помилували 55-річну Кетлін Фольбігг, яка провела за ґратами 20 років після того, як суд присяжних визнав її винною у вбивстві трьох своїх дітей, Патріка, Сари і Лори, а також у ненавмисному вбивстві старшого сина Калеба.

Кетлін Фольбігг у свій час отримала прізвисько “найжахливіша серійна убивця в Австралії”.

Що сталося з дітьми

Усі діти пані Фольбігг померли у віці від 19 днів до 19 місяців в період з 1989 по 1999 роки.

Прокурори на суді стверджували, що Кетлін їх задушила.

Але згодом з’явилися докази того, що діти могли померти з природних причин.

Йшлося, зокрема, про синдром раптової дитячої смерті, пов’язаний із рідкісними генетичними мутаціями, які мали усі четверо дітей подружжя Фольбігг.

Новий вирок

Нещодавнє розслідування, проведене у штаті Новий Південний Уельс, де й жила сім’я Фольбіггів, призвело до висновку, з яким погодилася прокуратура — що генні мутації справді могли спричинити смерть усіх чотирьох дітей Кетлін Фольбігг.

У результаті губернаторка штату Маргарет Бізлі підписала повне помилування засудженої та наказала негайно звільнити її з поліції.

Нагадаємо, що ексдиректорку єврейської школи для дівчат у Австралії визнали винною у сексуальному насильстві.

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