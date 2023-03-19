В Бангладеше автобус вылетел с дороги: есть много много погибших
В Бангладеше пассажирский автобус вылетел с трассы. В результате аварии погибли не менее 19 человек, а еще более 20 получили травмы. По данным местной полиции, инцидент произошел 19 марта около 8 утра по местному времени, когда автобус с более чем 40 пассажирами врезался в ограждение новой скоростной автодороги и упал в придорожную канаву с высоты 9 метров.
Об этом пишет Al Jazeera.
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Авария в Бангладеше
Правооханительные органы предполагают, что причиной аварии стала потеря водителем контроля над транспортным средством. По словам начальника местной полиции, 12 пострадавших получили тяжелые ранения и были госпитализированы в больницу Медицинского колледжа Дакки в столице.
Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии, и количество жертв может увеличиться. Авария произошла в районе Шибчара, где работники полиции отмечают участие в спасательных операциях.
Напомним, в январе на юге Польши произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие . На дороге столкнулись 40 автомобилей.
В результате аварии пострадали восемь человек. Двоих госпитализировали, но их жизнью ничего не угрожало.