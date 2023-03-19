У Бангладеш автобус вилетів з дороги: є багато загиблих
У Бангладеш пасажирський автобус вилетів із траси. Внаслідок аварії загинули щонайменше 19 людей, а ще понад 20 отримали травми. За даними місцевої поліції, інцидент стався 19 березня близько 8-ї ранку за місцевим часом, коли автобус з більш ніж 40 пасажирами врізався в огорожу нової швидкісної автодороги і впав у придорожню канаву з висоти 9 метрів.
Про це пише Al Jazeera.
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Аварія у Бангладеш
Правоохоронці припускають, що причиною аварії стала втрата водієм контролю над транспортним засобом. За словами начальника місцевої поліції, 12 постраждалих отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні Медичного коледжу Даккі у столиці.
Деякі з поранених перебувають у критичному стані, і кількість жертв може збільшитись. Аварія сталася у районі Шибчара, де працівники поліції відзначають участь у рятувальних операціях.
Нагадаємо, у січні на півдні Польщі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіштовхнулися 40 автомобілів.
Внаслідок аварії постраждали вісім людей. Двох госпіталізували, але їхнім життям нічого не загрожував.