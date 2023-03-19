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У Бангладеш автобус вилетів з дороги: є багато загиблих

19 березня 2023 23:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Автобус вилетів із траси
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Бангладеш пасажирський автобус вилетів із траси. Внаслідок аварії загинули щонайменше 19 людей, а ще понад 20 отримали травми. За даними місцевої поліції, інцидент стався 19 березня близько 8-ї ранку за місцевим часом, коли автобус з більш ніж 40 пасажирами врізався в огорожу нової швидкісної автодороги і впав у придорожню канаву з висоти 9 метрів.

Про це пише Al Jazeera.

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Правоохоронці припускають, що причиною аварії стала втрата водієм контролю над транспортним засобом. За словами начальника місцевої поліції, 12 постраждалих отримали тяжкі поранення та були госпіталізовані до лікарні Медичного коледжу Даккі у столиці.

Деякі з поранених перебувають у критичному стані, і кількість жертв може збільшитись. Аварія сталася у районі Шибчара, де працівники поліції відзначають участь у рятувальних операціях.

Нагадаємо, у січні на півдні Польщі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіштовхнулися 40 автомобілів.

Внаслідок аварії постраждали вісім людей. Двох госпіталізували, але їхнім життям нічого не загрожував.

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