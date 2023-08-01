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В Батуми задержали украинца во время акции против российского лайнера

1 августа 2023 15:30
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Батуми задержали украинца во время акции против российского лайнера
Грузины протестуют против приехавшего в Батуми российского лайнера. Фото: Укринформ
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во вторник, 1 августа, стало известно, что среди задержанных участников акции протеста в Батуми (Грузия) был гражданин Украины – Дмитрий Закревский. Сообщается, что его местонахождение пока неизвестно.

Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщила глава аджарского филиала Ассоциации молодых юристов Грузии Тако Цулукидзе.

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Также известно, что 31 июля на акции против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с туристами из России в Батуми были задержаны два гражданина Украины.

Отмечается, что ранее задержанную гражданку Украины Марину Чобанян перевезли в Озургет и удерживают в изоляторе временного содержания. Там ей стало плохо, девушку на время доставили в местную больницу, а затем вернули в изолятор.

Как пишет издание, мать Марины не смогла связаться с дочерью. Она рассказала, что отец дочери был из Грузии. Он скончался несколько лет назад. Марина Чобанян часто приезжала в Грузию, чтобы посетить могилу своего отца, а в начале 2022 года незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину переехала жить в Грузию.

"Моя дочь – очень сильный и принципиальный человек. Никто не может ее убедить. Она – патриот Украины и Грузии", — заявила мать Марины.

Все задержанные на акции в Батуми обвиняются в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, сообщили в МВД Грузии.

Ранее мы сообщали, что в порт Батуми прибыл круизный лайнер РФ   с туристами, что спровоцировало протесты в городе. Президент Грузии назвала это российской провокацией.

 

 

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