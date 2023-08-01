У Батумі затримали українця під час акції проти російського лайнера

Грузини протестують проти російського лайнера, що прибув до Батумі. Фото: Укрінформ

У вівторок, 1 серпня, стало відомо, що серед затриманих учасників акції протесту в Батумі (Грузія) був громадянин України Дмитро Закревський. Повідомляється, що його місце перебування наразі невідоме.

Про це грузинській службі Радіо Свобода повідомила голова аджарської філії Асоціації молодих юристів Грузії Тако Цулукідзе.

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Також відомо, що 31 липня на акції проти прибуття круїзного лайнера Astoria Grande з туристами з Росії до Батумі було затримано двох громадян України.

Зазначається, що раніше затриману громадянку України Марину Чобанян перевезли до Озургеті та утримують в ізоляторі тимчасового тримання. Там їй стало зле, дівчину на деякий час доправили до місцевої лікарні, а потім повернули до ізолятора.

Як пише видання, мати Марини не змогла зв'язатися з дочкою. Вона розповіла, що батько доньки був із Грузії. Він помер кілька років тому. Марина Чобанян часто приїжджала до Грузії відвідати могилу свого батька, а на початку 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну переїхала жити до Грузії.

"Моя дочка — дуже сильна та принципова людина. Ніхто не може її переконати. Вона патріот України та Грузії", — заявила мати Марини.

Усіх затриманих на акції в Батумі звинувачують у дрібному хуліганстві та непокорі поліції, повідомили в МВС Грузії.

Раніше ми повідомляли, у порт Батумі прибув круїзний лайнер РФ з туристами, що спровокувало протести у місті. Президентка Грузії назвала це російською провокацією.