В Бельгии беженец из Украины выиграл в лотерею 500 тысяч евро

Лотерейный билет. Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

В Бельгии беженец из Украины обогатился на 500 тысяч евро. Наш соотечественник решил поискать счастья в мгновенной лотерее. И эта попытка оказалась удачной.

Об этом сообщила Национальная лотерея Бельгии в пресс-релизе. Указывает издание DW.

Читайте также:

Известно, что украинец купил в прошлом месяце на заправке лотерейный билет за 5 евро. Это значит, что его выигрыш в сто тысяч раз превысил вложенные средства.

Куда потратит деньги

Свой выигрыш молодой человек планирует потратить на помощь Украине, но сначала хочет организовать вечеринку в Бельгии, для семьи и друзей.

"У него смешанные чувства. Это сложный период, чтобы радоваться тому, что происходит в его родной стране", — объяснила Жоке Вермуре, спикер Бельгийской национальной лотереи.

Она также рассказала, что мужчина в Бельгии нашел работу, однако мечтает вернуться в Украину, как только закончится война.

Напомним, поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую имеют переселенцы.

Об этом стало известно из последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая - начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономически гуманитарной академией в Варшаве.