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В Бельгии беженец из Украины выиграл в лотерею 500 тысяч евро

13 июня 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Бельгии беженец из Украины выиграл в лотерею 500 тысяч евро
Лотерейный билет. Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Бельгии беженец из Украины обогатился на 500 тысяч евро. Наш соотечественник решил поискать счастья в мгновенной лотерее. И эта попытка оказалась удачной.

Об этом сообщила Национальная лотерея Бельгии в пресс-релизе. Указывает издание DW.

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Известно, что украинец купил в прошлом месяце на заправке лотерейный билет за 5 евро. Это значит, что его выигрыш в сто тысяч раз превысил вложенные средства.

Куда потратит деньги

Свой выигрыш молодой человек планирует потратить на помощь Украине, но сначала хочет организовать вечеринку в Бельгии, для семьи и друзей.

"У него смешанные чувства. Это сложный период, чтобы радоваться тому, что происходит в его родной стране", — объяснила Жоке Вермуре, спикер Бельгийской национальной лотереи.

Она также рассказала, что мужчина в Бельгии нашел работу, однако мечтает вернуться в Украину, как только закончится война.

Напомним, поляки стали меньше поддерживать украинцев. Все больше граждан этой страны отмечают, что их отношение изменилось из-за "требовательной позиции", которую имеют переселенцы.

Об этом стало известно из последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая - начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономически гуманитарной академией в Варшаве.

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