У Бельгії біженець з України виграв у лотерею 500 тисяч євро

Лотерейний квиток. Фото: Thomas Banneyer/dpa/picture alliance

У Бельгії біженець з України збагатів на 500 тисяч євро. Наш співвітчизник вирішив пошукати щастя у миттєвій лотереї. І ця спроба виявилася вдалою.

Про це повідомила Національна лотерея Бельгії в пресрелізі. Зазначає видання DW.

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Відомо, що українець придбав купив минулого місяця на заправці лотерейний білет за 5 євро. Це означає, що його виграш у сто тисяч разів перевищив вкладені кошти.

Виграш у лотерею

Свій виграш хлопець планує витратити на допомогу Україні, але спочатку хоче організувати вечірку у Бельгії, для сім'ї та друзів.

"У нього змішані почуття. Це складний період, щоб радіти н атлі того, що відбувається в його рідній країні", — пояснила Жоке Вермуре, речниця Бельгійської національної лотереї.

Вона також розповіла, що чоловік у Бельгії знайшов роботу, однак мріє повернутися в Україну, щойно закінчиться війна.

Нагадаємо, поляки стали менше підтримувати українців. Все більше громадян цієї країни зазначають, що їхнє ставлення змінилося через "вимогливу позицію", яку мають переселенці.

Про це стало відомо з останнього дослідження громадського сприйняття українських біженців та мігрантів, проведеного наприкінці травня — на початку червня Дослідницькою лабораторією Варшавського університету та Економічно-гуманітарною академією у Варшаві.