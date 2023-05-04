В Берлине мужчина совершил нападение на школу: известно о двух раненых детях

Полицейские на месте нападения в Берлине. Фото: Yourerie

В Берлине в районе Нойкольн мужчина совершил нападение на школу. Он ранил двух учениц начальных классов в возрасте семи и восьми лет.

Об этом сообщает Spiegel.

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Нападение на школу

Пресс-служба полиции рассказала, что предполагаемый преступник родился в 1984 году. Правонарушитель задержан на месте нападения на улице Майнцер Штрассе. Пока неизвестно, были ли злоумышленник и жертвы родственниками.

Пресс-секретарь полиции подтвердила, что девочки получили ножевые ранения. Расследованием занимается комиссия по расследованию убийств, на месте работает прокуратура.

Состояние одного ребенка является очень тяжелым, другой также получили тяжелые ранения. Девочек доставили в больницу.

"На данный момент мы предполагаем, что это был одинокий преступник", — заявила спикер сенатора по вопросам образования Катарины Гюнтер-Вюнш.

Нападение произошло во дворе школы, принадлежащей Евангелической школе Нойкольна. Учебное заведение сочетает в себе начальную школу с интегрированной средней школой и гимназией. Его посещают дети с 1 по 13 класс.

Свидетелями преступления стали несколько детей.

Мэр Берлина Кай Вегнер заявил, что шокирован этим невероятным актом. Он отметил, что его мысли с двумя ранеными девочками. Вегнер выразил соболезнования родителям, учителям, одноклассникам и друзьям.

Напомним, вчера, 3 мая, в сербском Белграде школьник открыл стрельбу в начальной школе. По предварительным данным, погибли десять человек, среди которых ученики.

Также мы писали, что по заявлению Высшей прокуратуры Белграда, 13-летний подозреваемый в стрельбе в местной школе Белграда не будет привлечен к уголовной ответственности в связи с тем, что ему еще не исполнилось 14 лет. Это соответствует законодательству Сербии, которое устанавливает порог уголовной ответственности на уровне 14 лет.