У Берліні чоловік здійснив напад на школу: відомо про двох поранених дітей

Поліцейські на місці нападу в Берліні. Фото: Yourerie

У Берліні в районі Нойкьольн чоловік здійснив напад на школу. Він поранив двох учениць початкових класів у віці семи і восьми років.

Про це повідомляє Spiegel.

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Напад на школу

Пресслужба поліції розповіла, що ймовірний злочинець народився в 1984 році. Правопорушника затримали на місці нападу на вулиці Майнцер Штрассе. Наразі невідомо, чи були зловмисник і жертви родичами.

Прессекретар поліції підтвердила, що дівчата отримали ножові поранення. Розслідуванням займається комісія з розслідування вбивств, на місці працює прокуратура.

Стан однієї дитини є дуже важким, інша також отримали тяжкі поранення. Дівчаток доставили до лікарні.

"Поки ми припускаємо, що це був самотній злочинець", — заявила речниця сенатора з питань освіти Катаріни Гюнтер-Вюнш.

Напад стався на подвір'ї школи, яка належить Євангелічній школі Нойкьольна. Навчальний заклад поєднує в собі початкову школу з інтегрованою середньою школою та гімназією. Його відвідують діти з 1 по 13 клас.

Свідками злочину стали декілька дітей.

Мер Берліна Кай Вегнер заявив, що шокований цим неймовірним актом. Він наголосив, що його думки з двома пораненими дівчатками. Вегнер висловив співчуття батькам, вчителям, однокласникам і друзям.

Нагадаємо, вчора, 3 травня, у сербському Белграді школяр відкрив стрілянину у початковій школі. За попередніми даними, загинуло десять людей, серед яких учні.

Також ми писали, що за заявою Вищої прокуратури Белграда, 13-річного підозрюваного у стрільбі у місцевій школі Белграда не буде притягнуто до кримінальної відповідальності у зв'язку з тим, що йому ще не виповнилося 14 років. Це відповідає законодавству Сербії, яке встановлює поріг кримінальної відповідальності лише на рівні 14 років.