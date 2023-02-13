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В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной

13 февраля 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
В Британии поймали пророссийского шпиона
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Берлине разоблачили охранника британского посольства в шпионаже в пользу россии в ходе операции под прикрытием.  Дэвид Баллантайн Смит руководствовался лютой ненавистью к своей стране и пророссийскими взглядами, когда намеревался передать секреты рф.

Об этом пишет The Telegraph.

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В сообщении указывается, что 58-летний Дэвид Смит был охранником в британском посольстве в Берлине, который ненавидел Великобританию и хранил карикатуру владимира путина с отрубленной головой Ангелы Меркель в своем рабочем шкафчике.

Еще в 2018 году бывший офицер Королевских ВВС начал собирать конфиденциальную информацию о британских интересах и, как утверждается, передавал ее рф в обмен на деньги.

Было обнаружено, что секретная информация, которой он владел, включала сведения о служащих посольства, работавших на конфиденциальных должностях, их адресах и видеозаписях лиц с записей камер видеонаблюдения в здании.

В ноябре прошлого года Смит признал себя виновным по восьми обвинениям в соответствии с Законом о государственной тайне. Подсудимый заявил как основание для признания вины, что он не собирался причинить ущерб Великобритании, а хотел лишь причинить "неудобства и затруднения" британскому посольству.

Он утверждал, что ему не платили, и он был мотивирован недовольством своего работодателя из-за проблем с психическим здоровьем.

Во время обысков в его квартире в Потсдаме установили, что в течение многих лет ответчик собирал ряд очень конфиденциальной информации от посольства и о нем. Также было найдено восемь банкнот по 100 евро, которые, по словам прокуроров, не подлежат учету и "можно предположить, что деньги поступили из другого источника".

Напомним, что в США не исключают возможности введения санкций против Китая. Это связано с тем, что военные обнаружили над северными штатами страны разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю.

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