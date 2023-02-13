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У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який прикидався жінкою

13 лютого 2023 20:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Берліні впіймали проросійського шпигуна, який вдавався жінкою
У Британії зловили проросійського шпигуна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Берліні викрили охоронця британського посольства у шпигунстві на користь росії під час операції під прикриттям. Девід Баллантайн Сміт керувався лютою ненавистю до своєї країни та проросійськими поглядами, коли мав намір передати секрети росії.

Про це пише The Telegraph.

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У повідомленні зазначається, що 58-річний Девід Сміт був охоронцем у британському посольстві в Берліні, який ненавидів Велику Британію та зберігав карикатуру володимира путіна з відрубаною головою Ангели Меркель у своїй робочій шафці.

Ще у 2018 році колишній офіцер Королівських ВПС почав збирати конфіденційну інформацію про британські інтереси та, як стверджується, передавав її росії в обмін на гроші.

Було виявлено, що секретна інформація, якою він володів, включала відомості про службовців посольства, які працювали на конфіденційних посадах, їх адресах та відеозаписах осіб із записів камер відеоспостереження у будівлі.

У листопаді минулого року Сміт визнав себе винним за вісьмома звинуваченнями відповідно до Закону про державну таємницю. Підсудний заявив як підставу для визнання провини, що він не збирався завдати шкоди Великій Британії, а хотів лише заподіяти "незручності та скрути" британському посольству.

Він стверджував, що йому не платили, і він був мотивований невдоволенням свого роботодавця через проблеми із психічним здоров'ям.

Під час обшуків у його квартирі в Потсдамі встановили, що протягом багатьох років відповідач збирав низку дуже конфіденційної інформації від посольства та про нього. Також було знайдено вісім банкнот по 100 євро, які, за словами прокурорів, не підлягають обліку та що "можна припустити, що гроші надійшли з іншого джерела".

Нагадаємо, що у США не виключають можливості введення санкцій проти Китаю. Це пов'язано з тим, що військові виявили над північними штатами країни розвідувальну повітряну кулю, яка, ймовірно, належить Китаю.

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