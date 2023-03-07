В бедных странах Африки и Азии недоедание у беременных женщин за два года выросло на 25%
За последние два года факты недоедания у беременных женщин в Южной Азии и субсахарской Африке стали выявлять на 25% чаще. В целом в мире от недоедания страдает миллиард женщин и девушек-подростков.
Об этом сообщает издание BBC.
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Проблемы беременных в бедных странах
По информации Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, в мире за два последних года резко возросло количество беременных женщин, страдающих недоеданием.
Число таких людей возросло на 25%, с 5,5 до 6,9 млн человек.
Более всего страдают от этого женщины в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кения, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Судан, Южный Судан, Чад и Йемен.
Война и пандемия
Как отметили в ЮНИСЕФ, в мире более одного миллиарда женщин и девушек-подростков недоедают.
Эпицентром кризиса питания остаются Южная Азия и Африка к югу от пустыни Сахара.
68% женщин и девушек-подростков в этих регионах имеют недостаточный вес, 60% из них страдают анемией.
Проблемы будущих поколений
Ситуацию усугубили пандемия коронавируса и война, которую развязала россия в Украине.
"Недостаточное питание девочек и женщин может привести к ослаблению иммунитета, плохому когнитивному развитию и повышенному риску осложнений, угрожающих жизни, в частности, во время беременности и родов", — заявили в ЮНИСЕФ.
Напомним, в феврале благодаря программе "Зерно из Украины", которая действует уже 50 дней, суммарно около 110 тысяч тонн пшеницы получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали.
Фото: Pixabay