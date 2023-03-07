В бедных странах Африки и Азии недоедание у беременных женщин за два года выросло на 25%

В мире недоедают почти 7 млн беременных женщин

За последние два года факты недоедания у беременных женщин в Южной Азии и субсахарской Африке стали выявлять на 25% чаще. В целом в мире от недоедания страдает миллиард женщин и девушек-подростков.

Об этом сообщает издание BBC.

Проблемы беременных в бедных странах

По информации Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, в мире за два последних года резко возросло количество беременных женщин, страдающих недоеданием.

Число таких людей возросло на 25%, с 5,5 до 6,9 млн человек.

Более всего страдают от этого женщины в таких странах, как Афганистан, Буркина-Фасо, Эфиопия, Кения, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Судан, Южный Судан, Чад и Йемен.

Война и пандемия

Как отметили в ЮНИСЕФ, в мире более одного миллиарда женщин и девушек-подростков недоедают.

Эпицентром кризиса питания остаются Южная Азия и Африка к югу от пустыни Сахара.

68% женщин и девушек-подростков в этих регионах имеют недостаточный вес, 60% из них страдают анемией.

Проблемы будущих поколений

Ситуацию усугубили пандемия коронавируса и война, которую развязала россия в Украине.

"Недостаточное питание девочек и женщин может привести к ослаблению иммунитета, плохому когнитивному развитию и повышенному риску осложнений, угрожающих жизни, в частности, во время беременности и родов", — заявили в ЮНИСЕФ.

Напомним, в феврале благодаря программе "Зерно из Украины", которая действует уже 50 дней, суммарно около 110 тысяч тонн пшеницы получили одни из наиболее социально уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали.

Фото: Pixabay