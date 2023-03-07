У бідних країнах Африки та Азії недоїдання у вагітних жінок за два роки зросло на 25%
За два останні роки факти недоїдання у вагітних жінок в Південній Азії та субсахарській Африці стали виявляти на 25% частіше. В цілому у світі від недоїдання страждає мільярд жінок і дівчат-підлітків.
Про це повідомляє видання BBC.
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Проблеми вагітних у бідних країнах
За інформацією Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, у світі за два останні роки різко зросла кількість вагітних жінок, які страждають від недоїдання.
Кількість таких людей зросла на 25%, з 5,5 до 6,9 млн осіб.
Найбільше страждають від цього жінки у таких країнах, як Афганістан, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Кенія, Малі, Нігер, Нігерія, Сомалі, Судан, Південний Судан, Чад і Ємен.
Війна та пандемія
Як зазначили у ЮНІСЕФ, у світі понад один мільярд жінок та дівчат-підлітків недоїдають.
Епіцентром кризи харчування залишаються Південна Азія та Африка на південь від пустелі Сахара.
68% жінок та дівчат-підлітків у цих регіонах мають недостатню вагу, 60% з них страждають на анемію.
Проблеми майбутніх поколінь
Ситуацію погіршили пандемія коронавірусу та війна, яку розв’язала росія в Україні.
"Недостатнє харчування дівчаток і жінок може призвести до ослаблення імунітету, поганого когнітивного розвитку та підвищеного ризику ускладнень, що загрожують життю, зокрема під час вагітності та пологів", — заявили в ЮНІСЕФ.
Нагадаємо, у лютому завдяки програмі "Зерно з України", яка діє вже 50 днів сумарно близько 110 тисяч тонн пшениці отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі.
Фото: Pixabay