У бідних країнах Африки та Азії недоїдання у вагітних жінок за два роки зросло на 25%

У світі недоїдають майже 7 млн вагітних жінок

За два останні роки факти недоїдання у вагітних жінок в Південній Азії та субсахарській Африці стали виявляти на 25% частіше. В цілому у світі від недоїдання страждає мільярд жінок і дівчат-підлітків.

Про це повідомляє видання BBC.

Проблеми вагітних у бідних країнах

За інформацією Дитячого фонду ООН, ЮНІСЕФ, у світі за два останні роки різко зросла кількість вагітних жінок, які страждають від недоїдання.

Кількість таких людей зросла на 25%, з 5,5 до 6,9 млн осіб.

Найбільше страждають від цього жінки у таких країнах, як Афганістан, Буркіна-Фасо, Ефіопія, Кенія, Малі, Нігер, Нігерія, Сомалі, Судан, Південний Судан, Чад і Ємен.

Війна та пандемія

Як зазначили у ЮНІСЕФ, у світі понад один мільярд жінок та дівчат-підлітків недоїдають.

Епіцентром кризи харчування залишаються Південна Азія та Африка на південь від пустелі Сахара.

68% жінок та дівчат-підлітків у цих регіонах мають недостатню вагу, 60% з них страждають на анемію.

Проблеми майбутніх поколінь

Ситуацію погіршили пандемія коронавірусу та війна, яку розв’язала росія в Україні.

"Недостатнє харчування дівчаток і жінок може призвести до ослаблення імунітету, поганого когнітивного розвитку та підвищеного ризику ускладнень, що загрожують життю, зокрема під час вагітності та пологів", — заявили в ЮНІСЕФ.

Нагадаємо, у лютому завдяки програмі "Зерно з України", яка діє вже 50 днів сумарно близько 110 тисяч тонн пшениці отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі.

Фото: Pixabay