В Белгороде студентов выгоняют из общежитий, чтобы заселить жителей Шебекино

Студенты сидят на парах. Фото: росСМИ

В связи с проблемой, возникшей на территории общежития Белгородского Государственного Технологического Университета, студенты обращаются за помощью. Недавно в их общежития №6 были переселены жители из Шебекино, а сегодня студентам неожиданно объявили, что к утру им необходимо покинуть свои комнаты.

Об этом пишут местные СМИ.

Читайте также:

Студентов выселяют из общежития

Общежитие №6 является новым, и до этого не все студенты могли в нем проживать. Теперь же их собираются переселить в общежития №1 и №2, о которых студенты сообщают, что там грязно и водятся тараканы.

Ситуация становится еще более трудной для студентов, которых в полночь заставили покинуть общежитие №5. По их отзывам, им предлагались комнаты, полные тараканов, без каких-либо дополнительных условий. Тем, кто отказывается от такого предложения, предлагается полностью выселиться.

В добавок, жители Шебекино заселяются в комнаты, где уже проживают другие студенты, которые в настоящее время учатся дистанционно и не находятся в городе. Вещи отсутствующих студентов упаковывают в черные мешки и перемещают в подвал.

Напомним, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекино 1 июня. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Добавим, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.