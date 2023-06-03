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В Белгороде студентов выгоняют из общежитий, чтобы заселить жителей Шебекино

3 июня 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Белгороде студентов выгоняют из общежитий, чтобы заселить жителей Шебекино
Студенты сидят на парах. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В связи с проблемой, возникшей на территории общежития Белгородского Государственного Технологического Университета, студенты обращаются за помощью. Недавно в их общежития №6 были переселены жители из Шебекино, а сегодня студентам неожиданно объявили, что к утру им необходимо покинуть свои комнаты.

Об этом пишут местные СМИ.

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Общежитие №6 является новым, и до этого не все студенты могли в нем проживать. Теперь же их собираются переселить в общежития №1 и №2, о которых студенты сообщают, что там грязно и водятся тараканы.

Ситуация становится еще более трудной для студентов, которых в полночь заставили покинуть общежитие №5. По их отзывам, им предлагались комнаты, полные тараканов, без каких-либо дополнительных условий. Тем, кто отказывается от такого предложения, предлагается полностью выселиться.

В добавок, жители Шебекино заселяются в комнаты, где уже проживают другие студенты, которые в настоящее время учатся дистанционно и не находятся в городе. Вещи отсутствующих студентов упаковывают в черные мешки и перемещают в подвал.

Напомним, россияне заявляли об очередном обстреле Шебекино 1 июня. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Добавим, депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

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