У Бєлгороді студентів виганяють із гуртожитків, щоб заселити мешканців Шебекіно

Студенти сидять на парах. Фото: росЗМІ

У зв'язку з проблемою, що виникла на території гуртожитка Бєлгородського Державного Технологічного Університету, студенти звертаються за допомогою. Нещодавно до їхніх гуртожитків №6 було переселено мешканців із Шебекіно, а сьогодні студентам несподівано оголосили, що до ранеобхідно залишити свої кімнати.

Про це пишуть місцеві ЗМІ .

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Студентів виселяють із гуртожитку

Гуртожиток №6 є новим, і до цього не всі студенти могли у ньому мешкати. Тепер же їх збираються переселити до гуртожитків №1 та №2, про які студенти повідомляють, що там брудно та водяться таргани.

Ситуація стає ще складнішою для студентів, яких опівночі змусили залишити гуртожиток №5. За їхніми відгуками, їм пропонувалися кімнати, повні тарганів, без додаткових умов. Тим, хто цурається такої пропозиції, пропонується повністю виселитися.

На додаток, мешканці Шебекіно заселяються до кімнат, де вже проживають інші студенти, які нині навчаються дистанційно та не перебувають у місті. Речі відсутніх студентів упаковують у чорні мішки та переміщують до підвалу.

Нагадаємо, росіяни заявляли про черговий обстріл Шебекіно 1 червня. Людей закликали перебувати у укриттях.

Також у Білгороді пролунав потужний вибух невідомого пристрою. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Додамо, депутат російської Держдуми Андрій Гурулєв закликав бомбити місто Шебекіно у Білгородській області. Він пропонує обстрілювати керованими бомбами.