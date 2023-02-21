В Белгороде ночью раздавались взрывы

В российских соцсетях придумали попадания в школу

В ночь с 20 на 21 февраля в российском Белгороде были слышны взрывы. Региональные власти пока воздерживаются от комментариев, в соцсетях говорят о работе ПВО и даже попадания в школу.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, в частности, "Белгородский осведомитель".

Взрывы в Белгороде

В ночь на 21 февраля в российском Белгороде раздавались взрывы.

Местные Telegram-каналы публиковали фото- и видеоподтверждения взрывов.

Утверждалось, в частности, что это работа системы противовоздушной обороны.

Заявления о школе, молчание власти

Некоторые ресурсы сообщили якобы об обстреле школы в городе Шебекино.

Впрочем, впоследствии эта информация была опровергнута.

Местные власти, в частности, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пока никак не прокомментировали ночные события.

Напомним, 19 февраля губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил, что сразу несколько населенных пунктов региона якобы попали под обстрел со стороны украинских военных. В результате обстрелов якобы были повреждены здания и линии электропередач.

Фото из открытых источников