У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада
У ніч з 20 на 21 лютого у російському Бєлгороді було чутно вибухи. Регіональна влада поки що утримується від коментарів, у соцмережех говорять про роботу ППО і навіть влучання у школу.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали, зокрема, "Белгородский осведомитель".
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Вибухи у Бєлгороді
У ніч проти 21 лютого у російському Бєлгороді лунали вибухи.
Місцеві Telegram-канали публікували фото- та відеодокази вибухів.
Стверджувалося, зокрема, що це робота системи протиповітряної оборони.
Заяви про школу, мовчанка влади
Деякі ресурси повідомили нібито про обстріл школи у місті Шебекине.
Втім, згодом ця інформація була спростована.
Місцева влада, зокрема, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков, поки що ніяк не прокоментували нічні події.
Нагадаємо, 19 лютого губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков заявив, що одразу декілька населених пунктів регіону нібито потрапили під обстріл з боку українських військових. Внаслідок обстрілів нібито було пошкоджено будівлі та лінії електропередач.
Фото з відкритих джерел