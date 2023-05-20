В Белгородской области мужчина подорвался на мине
Сегодня ночью, 20 мая, житель Белгородской области наступил на мину. В результате инцидента он потерял часть ноги.
Об этом сообщает BAZA.
Россиянин подорвался на мине
"Все произошло в ночь на 20 мая в Красноярском районе области в 300 метрах от границы", — говорится в сообщении.
Мужчина рассказал, что шел на утреннюю рыбалку и случайно наступил на мину. В результате ему оторвало часть ноги.
Пострадавший был доставлен в больницу.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекино Белгородской области снова было громко. В ночь на 9 мая там раздались взрывы.
Также мы писали, что 25 апреля в Белгородской области россияне жаловались на "обстрелы". Тогда там пять деревень остались без света.
Добавим, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв. В результате образовалась воронка радиусом 20 метров. В сети опубликовали видео, на котором четко можно увидеть момент взрыва.