У Бєлгородській області чоловік підірвався на міні
Сьогодні вночі, 20 травня, мешканець Бєлгородської області наступив на міну. Внаслідок інциденту він втратив частину ноги.
Про це повідомляє BAZA.
Росіянин підірвався на міні
"Усе сталося в ніч на 20 травня в Красноярузькому районі області за 300 метрів від кордону", — йдеться у повідомленні.
Чоловік розповів, що йшов на ранкову риболовлю та випадково наступив на міну. Внаслідок цього йому відірвало частину ноги.
Постраждалого доставили в лікарню.
Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно Бєлгородської області знову було гучно. У ніч проти 9 травня там пролунали вибухи.
Також ми писали, що 25 квітня у Бєлгородській області росіяни скаржилися на "обстріли". Тоді там п'ять сіл залишилися без світла.
Додамо, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів потужний вибух. Внаслідок нього утворилася вирва радіусом 20 метрів. У мережі опублікували відео, на якому чітко можна побачити момент вибуху.