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У Бєлгородській області чоловік підірвався на міні

20 травня 2023 07:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бєлгородській області чоловік підірвався на міні
Вибухотехнік шукає міну в Росії. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 20 травня, мешканець Бєлгородської області наступив на міну. Внаслідок інциденту він втратив частину ноги.

Про це повідомляє BAZA.

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"Усе сталося в ніч на 20 травня в Красноярузькому районі області за 300 метрів від кордону", — йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів, що йшов на ранкову риболовлю та випадково наступив на міну. Внаслідок цього йому відірвало частину ноги.

Постраждалого доставили в лікарню.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у Шебекіно Бєлгородської області знову було гучно. У ніч проти 9 травня там пролунали вибухи.

Також ми писали, що 25 квітня у Бєлгородській області росіяни скаржилися на "обстріли". Тоді там п'ять сіл залишилися без світла.

Додамо, 20 квітня, у російському Бєлгороді прогримів потужний вибух. Внаслідок нього утворилася вирва радіусом 20 метрів. У мережі опублікували відео, на якому чітко можна побачити момент вибуху.

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