В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

Жители Белгородской области страдают из-за систематических аварий на местной ТЭЦ

Граждане рф обсуждают ситуацию с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области, которые обусловлены систематическими авариями на местной ТЭЦ. В связи с этим на территории региона значительно увеличилось количество случаев кражи электрогенераторов.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора россиян, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Перебои со светом в Белгородской области

"У нас в соседнем селе сперли генератор… Некоторые переезжали и оставил, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужно смотреть, как показывает практика", — говорит женщина на аудиозаписи.

На что ей отвечают:

"Да, могут мешок муки спереть, а дизельный генератор да и точно".

При этом женщина напоминает о ситуации с перебоями снабжения электроэнергией в Белгородской области, обусловленной систематическими авариями на ТЭЦ:

"Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, хата ледяная. Такая штука понадобилась бы", — констатировала она.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.