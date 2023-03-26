Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР arrow

В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР

26 марта 2023 20:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Жители Белгородской области страдают из-за систематических аварий на местной ТЭЦ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Граждане рф обсуждают ситуацию с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области, которые обусловлены систематическими авариями на местной ТЭЦ. В связи с этим на территории региона значительно увеличилось количество случаев кражи электрогенераторов.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора россиян, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Читайте также:

Перебои со светом в Белгородской области

"У нас в соседнем селе сперли генератор… Некоторые переезжали и оставил, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужно смотреть, как показывает практика", — говорит женщина на аудиозаписи.

На что ей отвечают:

"Да, могут мешок муки спереть, а дизельный генератор да и точно".

При этом женщина напоминает о ситуации с перебоями снабжения электроэнергией в Белгородской области, обусловленной систематическими авариями на ТЭЦ:

"Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, хата ледяная. Такая штука понадобилась бы", — констатировала она.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.

Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

21:39 Скандал с изнасилованием школьницы на Закарпатье: омбудсмен решил вмешаться

21:36 В мире может образоваться новый океан: где именно

21:15 Контрнаступление ВСУ: на Банковой дали совет украинцам

21:08 Украина проиграла Англии на старте квалификации Евро-2024: результаты матча

Новина з фото

20:50 Украинские болельщики устроили яркую акцию во время футбольного матча в Англии

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:29 Какой праздник отмечают 27 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

20:22 В ЕС отреагировали на планы россии разместить ядерное оружие в Беларуси

19:41 Конкурент Starlink запустил в космос более 600 спутников для глобального интернета

19:30 Одесситов призывного возраста, бежавших за границу, будут возвращать в Украину

19:26 В Киевской области резко возросло количество пожаров: в ГСЧС напомнили о правилах безопасности

Новина з відео

19:04 В Тульской области прогремел мощный взрыв: росСМИ заявляют об атаке дрона

Новина з відео

17:07 Тест на украинца: Укрзализныця показала, как Орландо Блум прошел "языковое испытание"

Новина з відео

15:42 В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик

Новина з відео

15:26 В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов

Новина з відео

15:18 Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:29 Испуганный российский продюсер Пригожин опроверг разговор с олигархом по поводу критики кремля

Новина з відео

11:17 В Украине отмечают День Национальной гвардии: кто поздравил бойцов

Новина з відео

09:59 Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Новина з відео

09:42 СТБ в новом сериале неудачно "приклеил" лицо украинского актера на россиянина: детали скандала

Новина з відео

23:25 Молодежка добавляет уверенности: Ротань о подготовке к игре с Англией

Эксклюзив

19:00Фрукты и овощи продолжают дорожать: актуальные цены на Одесском "Привозе"

18:10Парки вызывают стресс у мужчин, а узкие улицы — у женщин: как городские пространства влияют на людей

Эксклюзив

07:50Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Санитарно-десантные автомобили

Эксклюзив

06:00Жена дома, а муж на фронте: как сохранить отношения и избежать измены

Эксклюзив

20:00Как эффективно планировать свой бюджет: 5 советов от искусственного интеллекта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

15:45 Уже 30 лет бок о бок: история любви Элтона Джона с его мужем, который спас певца

08:00Почему женщин так редко обвиняют в военных преступлениях: случай Львовой-Беловой

Новина з фото

07:25 ТОП-5 малоизвестных и интересных фактов о сериале "Секс в большом городе"

Эксклюзив

07:10Российское вторжение в Украину: неделя 56-я. Возле границы враг собирает войска

Новина з фото

21:45 ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц

Актуальное по теме

None 26 Март 21:39

Скандал с изнасилованием школьницы на Закарпатье: омбудсмен решил вмешаться

None 26 Март 20:40

В мире может образоваться новый океан: где именно

None 26 Март 21:12

Контрнаступление ВСУ: на Банковой дали совет украинцам

None 26 Март 21:09

Украина проиграла Англии на старте квалификации Евро-2024: результаты матча

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB