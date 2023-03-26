В Белгородской области жалуются на проблемы со светом и кражи генераторов: перехват ГУР
Граждане рф обсуждают ситуацию с перебоями поставок электроэнергии в Белгородской области, которые обусловлены систематическими авариями на местной ТЭЦ. В связи с этим на территории региона значительно увеличилось количество случаев кражи электрогенераторов.
Об этом свидетельствует очередной перехват телефонного разговора россиян, обнародованный Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины.
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Перебои со светом в Белгородской области
"У нас в соседнем селе сперли генератор… Некоторые переезжали и оставил, а у нашего русского народа ничего не лежит на месте просто так. За всем нужно смотреть, как показывает практика", — говорит женщина на аудиозаписи.
На что ей отвечают:
"Да, могут мешок муки спереть, а дизельный генератор да и точно".
При этом женщина напоминает о ситуации с перебоями снабжения электроэнергией в Белгородской области, обусловленной систематическими авариями на ТЭЦ:
"Ну знаешь, как у нас тогда не было ни газа, ни света, хата ледяная. Такая штука понадобилась бы", — констатировала она.
Напомним, ранее губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков заявил о работе ПВО и сбитии трех ракет.
Также известно, что в ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.