Влада Бєлгородської області заявила про "обстріл" міста Шебекіно: що відомо

Як стверджує російський губернатор, снарядами пошкоджено кілька приватних домоволодінь, гаражний кооператив та легковий автомобіль

У Бєлгородській області росії 15 березня стався "обстріл" міста Шебекіно. Постраждалих немає.

Про це заявив губернатор В’ячеслав Гладков у своєму Telegram.

Що відомо

"За попередніми даними, постраждалих немає. Снарядами пошкоджено кілька приватних домоволодінь, гаражний кооператив та легковий автомобіль. Також є задимлення у районі підстанції, горить суха трава. Голова округу Володимир Жданов, аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки", — написав Гладков.

Вибухи у Бєлгородській області

28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один із них залетів до квартири.

22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.

13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, у прикордонних регіонах росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.