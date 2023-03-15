Влада Бєлгородської області заявила про "обстріл" міста Шебекіно: що відомо
У Бєлгородській області росії 15 березня стався "обстріл" міста Шебекіно. Постраждалих немає.
Про це заявив губернатор В’ячеслав Гладков у своєму Telegram.
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Що відомо
"За попередніми даними, постраждалих немає. Снарядами пошкоджено кілька приватних домоволодінь, гаражний кооператив та легковий автомобіль. Також є задимлення у районі підстанції, горить суха трава. Голова округу Володимир Жданов, аварійні та оперативні служби перебувають на місці та усувають наслідки", — написав Гладков.
Вибухи у Бєлгородській області
28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один із них залетів до квартири.
22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.
13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.
У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.
4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".
Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.
15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.
Нагадаємо, у прикордонних регіонах росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.