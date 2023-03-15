Власти Белгородской области заявили об "обстреле" города Шебекино: что известно

Как утверждает российский губернатор, снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль

В Белгородской области россии 15 марта произошел "обстрел" города Шебекино. Пострадавших нет.

Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Что известно

"По предварительным данным, пострадавших нет. Снарядами повреждены несколько частных домовладений, гаражный кооператив и легковой автомобиль. Также задымление в районе подстанции, горит сухая трава. Председатель округа Владимир Жданов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия", — написал Гладков.

Взрывы в Белгородской области

28 февраля мэр Белгорода заявил о налетах беспилотников на жилые кварталы, один из них залетел в квартиру.

22 февраля губернатор Белгорода заявил об обстреле. Снаряд попал в торговый центр. Руководство региона обвиняет в обстреле украинскую армию.

13 февраля власти российской пограничной с Украиной Белгородской области заявили об "обстреле". Было повреждено помещение школы.

В Белгородской области россияне 11 февраля заявили о новой атаке. Чиновники приграничного региона утверждают, что якобы дрон атаковал инфраструктурный объект.

4 февраля сообщалось, что в Белгородской области снова взрывы и пожар. Пожар произошел на промышленном заводе в Борисовском районе. Власти региона заявили о "террористической угрозе".

Также в конце января сообщалось, что в приграничной с Украиной российской Белгородской области прогремели взрывы. Власти региона заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

Напомним, в приграничных регионах россии регулярно раздаются взрывы. Часто российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако Киев официально это не комментирует.