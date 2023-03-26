У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

Жителі Бєлгородської області потерпають через систематичні аварії на місцевій ТЕЦ

Громадяни рф обговорюють ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Бєлгородській області, які обумовлені систематичними аваріями на місцевій ТЕЦ. У зв'язку з цим на території регіону значно збільшилась кількість випадків крадіжки електрогенераторів.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонної розмови росіян, оприлюднене Головним управлінням розвідки (ГУР) Міноборони України.

Перебої зі світлом у Бєлгородській області

"У нас у сусідньому селі сперли генератор… Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика", — каже жінка на аудіозаписі.

На що їй відповідають:

"Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор так і точно".

При цьому жінка нагадує про ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Бєлгородській області, обумовлену систематичними аваріями на ТЕЦ:

"Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, хата крижана. Така штука знадобилася б", — констатувала вона.

Нагадаємо, раніше губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков заявив про роботу ППО та збиття трьох ракет.

Також відомо, що у ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.