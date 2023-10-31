В Белом доме призвали не играть в политические игры из-за оказания помощи Украине и Израилю

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: REUTERS/Leah Millis

В Белом доме обвинили республиканцев из Палаты представителей в политизации интересов нацбезопасности. Это произошло после их внесения отдельного законопроекта с помощью Израиля без Украины за счет ассигнований Налоговой службы США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

Читайте также:

Что сказала Жан-Пьер

Пресс-секретарь подчеркнула, что политизация интересов нацбезопасности — это дело обреченное на провал.

"Политизация наших интересов национальной безопасности — это обреченное на провал дело. Требование компенсаций за то, чтобы покрыть основные потребности национальной безопасности США, такие как поддержка Израиля и защита Украины, не отвечает нормальному двупартийному процессу и может иметь разрушительные последствия для нашей безопасности", — сказала она.

Кроме того, представитель Белого дома добавила, что обе партии в Конгрессе "твердо подтвердили", что гуманитарная помощь имеет решающее значение для прекращения страданий невинных людей в Газ, и это напрямую отвечает интересам нацбезопасности США.

"Сокращение финансирования Налоговой службы, которое предлагают республиканцы, поможет большим корпорациям избегать честной уплаты налогов и таким образом приведет к увеличению бюджетного дефицита. Игра в политические игры, угрожающие источникам финансирования самообороны Израиля сейчас и в будущем, создаст неприемлемый прецедент, который подвергнет сомнению нашу преданность ближайшим союзникам", — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, недавно новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес законопроект только о помощи для Израиля. Речь идет о предоставлении финансовой помощи на сумму 14,3 млрд долларов. И это, несмотря на то, что Белый дом планировал масштабную инициативу на 106 млрд долларов, которая включала и помощь Украине.