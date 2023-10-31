У Білому домі закликали не грати в політичні ігри через надання допомоги Україні та Ізраїлю

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр. Фото: REUTERS/Leah Millis

У Білому дому звинуватили республіканців з Палати представників у політизації інтересів нацбезпеки. Це сталося після їхнього внесення окремого законопроєкту за допомогою Ізраїлю без України коштом асигнувань Податкової служби США.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу.

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Речниця наголосила, що політизація інтересів нацбезпеки — це справа приречена на провал.

"Політизація наших інтересів національної безпеки — це приречена на провал справа. Вимога компенсацій за те, щоб покрити основні потреби національної безпеки США, такі як підтримка Ізраїлю та захист України, не відповідає нормальному двопартійному процесу і може мати руйнівні наслідки для нашої безпеки", — сказала вона.

Окрім того, представниця Білого дому додала, що обидві партії у Конгресі "твердо підтвердили", що гуманітарна допомога має вирішальне значення для припинення страждань невинних людей у Газі, і це безпосередньо відповідає інтересам нацбезпеки США.

"Скорочення фінансування Податкової служби, яке пропонують республіканці, допоможе великим корпораціям уникати чесної сплати податків і таким чином призведе до збільшення бюджетного дефіциту. Гра в політичні ігри, що загрожують джерелам фінансування самооборони Ізраїлю зараз і в майбутньому, створить неприйнятний прецедент, який поставить під сумнів нашу відданість найближчим союзникам", — підкреслила Жан-П'єр.

Нагадаємо, нещодавно новий спікер Палати представників Майк Джонсон вніс законопроєкт лише про допомогу для Ізраїлю. Йдеться про надання фінансової допомоги на суму 14,3 млрд доларів. І це попри те, що Білий дім планував масштабну ініціативу на 106 млрд доларів, яка включала і допомогу Україні.