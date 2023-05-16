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В Беларуси внесли большие правки в закон о воинской обязанности

16 мая 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Беларуси внесли большие правки в закон о воинской обязанности
Военные в Беларуси. Фото: Минобороны Беларуси
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 16 мая, в Беларуси внесли поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, в стране решили сократить основания для отсрочек военнообязанных.

Об этом говорится на Национальном правовом интернет-портале, передает мониторинговый Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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Была отменена отсрочка от прохождения срочной службы для граждан, обучающихся за границей. Исключением сделали только студентов, обучающихся по направлению государственных органов.

К тому же в Беларуси увеличили срок, необходимый для зачисления в запас в случае, если военнообязанный не проходил срочной военной службы, но проходил службу в силовых ведомствах. Этот срок вырос до 5 лет с 2 лет.

"МО РБ продолжает решать проблему нехватки призывников за счет сокращения оснований для отсрочек. Тем более, что из-за происходящих в стране процессоров эмиграции населения потенциальные призывники предпочитают выезжать учиться за границей и не возвращаться в РБ для прохождения срочной службы", — пишет "Беларускі гаюн".

Мониторинговый Telegram-канал отметил, что эти поправки в закон закрыли лазейку, которая позволяла вместо бесплатной срочной службы отработать в силовых структурах.

"В конце концов, это поможет сильнее привязать людей к службе в силовых структурах", — говорится в сообщении.

Напомним, подразделения российских военных, отбывавших подготовку на территории Беларуси, возвращаются обратно. Далее их, вероятно, отправят на Восточное направление для пополнения сил оккупантов.

Также мы писали, что в Волковысском районе Беларуси, граничащем с Польшей и Литвой, военным пенсионерам раздали оружие и приказали охранять порядок. Они говорят, что страны НАТО угрожают их стране.

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