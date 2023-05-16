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У Білорусі внесли великі правки до закону про військовий обов'язок

16 травня 2023 19:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Білорусі внесли великі правки до закону про військовий обов'язок
Військові у Білорусі. Фото: Міноборони Білорусі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 травня, у Білорусі внесли поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу". Зокрема, у країні вирішили скоротити підстави для відстрочок для військовозобов'язаних.

Про це йдеться на Національному правовому інтернет-порталі, передає моніторинговий Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

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Було скасовано відстрочку від проходження строкової служби для громадян, які навчаються за кордоном. Винятком зробили лише студентів, які навчаються за направленням державних органів. 

До того ж у Білорусі збільшили термін, який необхідний для зарахування в запас у разі, якщо військовозобов'язаний не проходив строкової військової служби, але проходив службу в силових відомствах. Цей термін зріс до 5 років з 2 років. 

"МО РБ продовжує вирішувати проблему нестачі призовників за рахунок скорочення підстав для відстрочок. Тим паче, що через процесори еміграції населення, які відбуваються в країні, потенційні призовники вважають за краще виїжджати вчитися за кордоном і не повертатися в РБ для проходження строкової служби", — пише "Беларускі Гаюн".

Моніторинговий Telegram-канал зазначив, що ці поправки до закону закрили лазівку, яка дозволяла замість безоплатної строкової служби відпрацювати у силових структурах. 

"Зрештою це допоможе сильніше прив'язати людей до служби в силових структурах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи російських військових, які відбували підготовку на території Білорусі, повертаються назад. Далі їх, ймовірно, відправлятимуть на Східний напрямок для поповнення сил окупантів.

Також ми писали, що у Волковиському районі Білорусі, який межує з Польщею та Литвою, військовим пенсіонерам роздали зброю та наказали охороняти порядок. Вони кажуть, що країни НАТО нібито загрожують їхній країні.

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